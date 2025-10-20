Sakarya 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

20 Ekim Pazartesi günü Sakarya'da hava sabah saatlerinde güneşli olacak. Ancak gün ilerledikçe bulutlar artacak. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık 3°C civarında olacak. Nem oranı %89 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 2.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:15, gün batımı ise 18:11 olarak hesaplandı.

21 Ekim Salı günü hava hafif yağmurlu geçecek. Sıcaklıkların 16°C ile 9°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %96, rüzgar hızı 1 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:16, gün batımı ise 18:09 tahmin edildi.

22 Ekim Çarşamba günü hava kapalı olacak. Sıcaklıkların 21°C ile 8°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %40, rüzgar hızı ise 1.92 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:16, gün batımı ise 18:09 olarak hesaplandı.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek önemli. Yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğunda kaygan zeminlere dikkat etmek gerekir. Araç kullanırken hız limitlerine uyulması önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinerek, gerekli önlemleri alarak bu günleri daha rahat geçirebilirsiniz.