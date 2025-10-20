HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

20 Ekim'den itibaren Sakarya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Pazartesi günü güneşli bir başlangıç olacak. Ancak bulutlar gün ilerledikçe artacak. Sıcaklıklar 3°C ile 19°C arasında değişecek. Salı günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile 16°C arasında seyredecek. Çarşamba günü kapalı hava hakim olacak. Nem oranı yüksek olduğundan, kaygan zeminlere dikkat edilmeli ve uygun kıyafetler giyilmelidir.

Sakarya 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

20 Ekim Pazartesi günü Sakarya'da hava sabah saatlerinde güneşli olacak. Ancak gün ilerledikçe bulutlar artacak. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık 3°C civarında olacak. Nem oranı %89 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 2.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:15, gün batımı ise 18:11 olarak hesaplandı.

21 Ekim Salı günü hava hafif yağmurlu geçecek. Sıcaklıkların 16°C ile 9°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %96, rüzgar hızı 1 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:16, gün batımı ise 18:09 tahmin edildi.

22 Ekim Çarşamba günü hava kapalı olacak. Sıcaklıkların 21°C ile 8°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %40, rüzgar hızı ise 1.92 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:16, gün batımı ise 18:09 olarak hesaplandı.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek önemli. Yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğunda kaygan zeminlere dikkat etmek gerekir. Araç kullanırken hız limitlerine uyulması önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinerek, gerekli önlemleri alarak bu günleri daha rahat geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizlili Elon Musk! 'Geliştirme bütçesi' dikkat çektiDenizlili Elon Musk! 'Geliştirme bütçesi' dikkat çekti
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi filosunu genişletti! Belediye Başkanı Gülpınar: "Urfa modern zamanların rüya şehri haline gelecek"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi filosunu genişletti! Belediye Başkanı Gülpınar: "Urfa modern zamanların rüya şehri haline gelecek"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Evini aşiret basınca özür diledi

Evini aşiret basınca özür diledi

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.