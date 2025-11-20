Sakarya 20 Kasım Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 15°C civarında başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 22°C'ye yükselebilir. Hissedilen sıcaklık ise 8°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %79 olarak ölçülüyor. Rüzgar güney yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Bu veriler, kapalı ve bulutlu bir havanın hakim olacağını gösteriyor.

21 Kasım Cuma günü sabah sıcaklık 15°C olarak bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 7°C'ye düşecek. 22 Kasım Cumartesi sabah 14°C, gece 7°C sıcaklık öngörülüyor. 23 Kasım Pazar günü sabah 15°C, gece 7°C sıcaklık varsayımı mevcut. Bu tarihlerde de kapalı ve bulutlu hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Yağış beklenmiyor. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı dikkatli olunması öneriliyor. Hava koşullarının genel itibariyle kapalı ve bulutlu olması bekleniyor. Ayrıca serin havalar için önlem alınması önemlidir.