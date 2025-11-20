HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 20 Kasım Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 20 Kasım 2025 tarihi itibarıyla hava durumu sabah saatlerinde 15°C civarında başlayacak. Gün içinde sıcaklık 22°C'ye kadar yükselebilir. Ancak hissedilen sıcaklık 8°C olarak öngörülüyor. Rüzgarın güney yönünden saatte 13 kilometre hızla eseceği, nem oranının ise %79 seviyelerinde olacağı belirtiliyor. Özellikle mevsim normallerindeki serin hava, sabah ve akşam saatlerinde dikkat gerektiriyor. İşte detaylar...

Sakarya 20 Kasım Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 15°C civarında başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 22°C'ye yükselebilir. Hissedilen sıcaklık ise 8°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %79 olarak ölçülüyor. Rüzgar güney yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Bu veriler, kapalı ve bulutlu bir havanın hakim olacağını gösteriyor.

21 Kasım Cuma günü sabah sıcaklık 15°C olarak bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 7°C'ye düşecek. 22 Kasım Cumartesi sabah 14°C, gece 7°C sıcaklık öngörülüyor. 23 Kasım Pazar günü sabah 15°C, gece 7°C sıcaklık varsayımı mevcut. Bu tarihlerde de kapalı ve bulutlu hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Yağış beklenmiyor. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı dikkatli olunması öneriliyor. Hava koşullarının genel itibariyle kapalı ve bulutlu olması bekleniyor. Ayrıca serin havalar için önlem alınması önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alanya’da apartmanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldüAlanya’da apartmanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü
Eskişehir’de 63 yaşındaki adam 4 gündür kayıpEskişehir’de 63 yaşındaki adam 4 gündür kayıp

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.