Sakarya 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu genellikle bulutlu ve ılımandır. Gün içinde sıcaklık 15°C ile 20°C arasında değişecektir. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ortalama 5 km/saat civarında seyredecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunmaktadır.

Hafta sonu hava durumu benzer şekilde devam edecektir. Cumartesi günü yüksek bulutlar arasında ara ara güneş ışıkları beklenmektedir. Sıcaklıklar 15°C ile 24°C arasında değişecektir. Pazar günü yüksek bulutlar arasında güneşli bir hava hakim olacaktır. Sıcaklıklar 15°C ile 22°C arasında seyredecektir. Bu günlerde de açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcuttur.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve bulutlu olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Eğer sabah ve akşam saatlerinde hava serin olursa, kat kat giyinmek iyi bir fikir olabilir. Yanınızda ceket bulundurmak da önerilir. Nem oranının yüksek olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Terletici olmayan giysiler seçmek gereklidir. Nefes alabilen kumaşlardan yapılmış giysiler tercih edilmelidir. Rüzgar hafif olacağı için şemsiye veya rüzgar geçirmeyen mont taşımak gereksiz olacaktır.

Sakarya'da 21-23 Kasım 2025 tarihleri arasında hava koşulları ılıman ve bulutlu olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmeleri önerilir. Uygun kıyafetleri hazırlamak da kritik bir noktadır.