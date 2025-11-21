HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 21-23 Kasım 2025 tarihleri arasında hava durumu genellikle ılımandır. Bulutlu gökyüzü, sıcaklıkların 15°C ile 24°C arasında değişeceğini gösteriyor. Rüzgar hızı ise hafif kalacak. Yüksek nem oranı, açık hava etkinlikleri için uygun bir atmosfer sunarken, kat kat giyinmek ve terletmeyen kumaşlar tercih etmek önemli bir detaydır. Hava koşulları düzenli kontrol edilmelidir. Yanınızda ceket bulundurmak da akıllıca olacaktır.

Sakarya 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Sakarya'da 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu genellikle bulutlu ve ılımandır. Gün içinde sıcaklık 15°C ile 20°C arasında değişecektir. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ortalama 5 km/saat civarında seyredecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunmaktadır.

Hafta sonu hava durumu benzer şekilde devam edecektir. Cumartesi günü yüksek bulutlar arasında ara ara güneş ışıkları beklenmektedir. Sıcaklıklar 15°C ile 24°C arasında değişecektir. Pazar günü yüksek bulutlar arasında güneşli bir hava hakim olacaktır. Sıcaklıklar 15°C ile 22°C arasında seyredecektir. Bu günlerde de açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcuttur.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve bulutlu olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Eğer sabah ve akşam saatlerinde hava serin olursa, kat kat giyinmek iyi bir fikir olabilir. Yanınızda ceket bulundurmak da önerilir. Nem oranının yüksek olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Terletici olmayan giysiler seçmek gereklidir. Nefes alabilen kumaşlardan yapılmış giysiler tercih edilmelidir. Rüzgar hafif olacağı için şemsiye veya rüzgar geçirmeyen mont taşımak gereksiz olacaktır.

Sakarya'da 21-23 Kasım 2025 tarihleri arasında hava koşulları ılıman ve bulutlu olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmeleri önerilir. Uygun kıyafetleri hazırlamak da kritik bir noktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepkiDışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki
Konforlu seyahatin sırı SAMSONITE çantada dev fırsat!Konforlu seyahatin sırı SAMSONITE çantada dev fırsat!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.