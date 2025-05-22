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Sakarya 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 22 Mayıs Perşembe hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 31°C, gece ise 10°C civarında olacak.

Sakarya 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Sakarya'da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklıkların 31°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, sabah ve akşam saatlerinde daha serin olan 10°C'lik düşük sıcaklıklarla birlikte gün boyunca belirgin bir fark yaratacaktır.

23 ve 24 Mayıs tarihlerinde hava koşullarının çoğunlukla güneşli ve sıcak olması öngörülüyor. 24 Mayıs Cumartesi günü hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınması gereken bir faktör olabilir.

Bu dönemde, yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava koşulları nedeniyle güneşe maruz kalma süresini sınırlamak önemlidir. Uygun koruyucu önlemler almak gereklidir. Gün ortasında, özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınmak yararlı olacaktır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek cilt sağlığı açısından faydalıdır. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengede tutabilir.

24 Mayıs Cumartesi günü için hafif yağmur ihtimali bulunduğundan, açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında su geçirmez giysiler veya şemsiyeler bulundurmaları önerilir. Bu sayede, olası yağışlardan etkilenmeden etkinliklerine devam edebilirler.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde genel olarak sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu koşullarda güneşten korunma ve su tüketimi gibi temel önlemlerle sağlıklı ve keyifli bir hafta sonu geçirilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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