Sakarya 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

24 Nisan Perşembe günü hava alçak bulutlarla birlikte 18°C'ye ulaşacak. En düşük sıcaklık 7°C olacak. 25 Nisan Cuma günü kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 22°C'ye kadar çıkacak. En düşük sıcaklık 6°C'ye inecek. 26 Nisan Cumartesi günü puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 22°C civarında kalacak ve 6°C'ye kadar düşecek.

Nisan ayı boyunca Sakarya'da ortalama sıcaklık 12.7°C, en düşük sıcaklık 6.8°C ve en yüksek sıcaklık 18.3°C olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde yağış miktarı 79 mm'dir. Nem oranı %76 civarındadır. Yağmurlu gün sayısı 8, güneşli saat sayısı ise 8.1'dir.

Cuma günü beklenen kısa süreli sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sakarya'nın Nisan ayı iklimi değişken hava koşullarıyla birlikte ılımandır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve planlarınızı buna göre ayarlamak faydalı olacaktır.