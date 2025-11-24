HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya’da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olarak öngörülüyor. Sıcaklık 9°C ile 17°C arasında değişecek. Rüzgar hızı 5.5 km/saat seviyesinde bekleniyor. Haftanın devamında hava koşullarında önemli değişiklikler yaşanacak. 25 Kasım’da güneşli, 26 Kasım’da az bulutlu ve 27 Kasım’da kapalı hava şartları öne çıkacak. Ani sıcaklık düşüşlerine karşı hazırlanmak önemlidir.

Sakarya 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Sakarya'da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklık, 9°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %44 seviyesinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 5.5 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:55. Gün batımı saati 17:34.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülüyor. 25 Kasım Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 18°C arasında seyredecek. 26 Kasım Çarşamba günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Bu günde sıcaklıklar 12°C ile 22°C arasında olacak. 27 Kasım Perşembe günü kapalı bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 22°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmak da iyi bir fikir. Ayrıca yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Trafik kurallarına özen göstermek ayrıca önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
9 azılı suçlu yakalanıp Türkiye'ye geri getirildi9 azılı suçlu yakalanıp Türkiye'ye geri getirildi
Gizemli telefon Geekbench'te ortaya çıktı: İşte aldığı puanlarGizemli telefon Geekbench'te ortaya çıktı: İşte aldığı puanlar

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.