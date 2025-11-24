Sakarya 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklık, 9°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %44 seviyesinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 5.5 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:55. Gün batımı saati 17:34.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülüyor. 25 Kasım Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 18°C arasında seyredecek. 26 Kasım Çarşamba günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Bu günde sıcaklıklar 12°C ile 22°C arasında olacak. 27 Kasım Perşembe günü kapalı bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 22°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmak da iyi bir fikir. Ayrıca yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Trafik kurallarına özen göstermek ayrıca önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.