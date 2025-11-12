HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sakarya 245 kilogram yağış aldı

SASKİ, gece saatlerinden itibaren aralıksız şekilde etkili olan yağışın olumsuzluklara sebep olmaması için anlık müdahalelerde bulundu. Şehir geneline toplam 245 kilogram yağış düşerken, bazı noktalarda oluşan birikintiler ise ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda taşkınlara dönüşmedi.

Sakarya 245 kilogram yağış aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarıların hemen ardından tüm personel ve araçlarını sahada hazır konuma getirdi. Gece başlayan ve şehir geneline ortalama 245 kilogram düşen yoğun yağışa karşı 16 ilçenin tamamında anlık müdahaleler gerçekleştirildi. 245 kilogramlık yağışın 30 kilogramı merkez ilçelere düştü. Olumsuz hava şartlarına karşı önceden tedbir alan ‘Acil Müdahale Ekipleri’, uyarıların ardından tüm imkanlarıyla sahaya indi. Sonbaharın etkisiyle mazgallarda tıkanıklığa neden olan yaprak ve çeşitli atıklar ekipler tarafından hızla temizlenerek su akışı kısa sürede normale döndürüldü. Şehir genelinde yapılan çalışmalarda 270 personel, 58 kanal aracı ve vidanjör ile 34 iş makinesi görev aldı.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojik uyarıları yakından takip ederek tüm ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. Şehir genelinde aldığımız 245 kilogramlık yoğun yağışa rağmen, ekiplerimiz 16 ilçede anlık müdahalelerle suyun tahliyesini hızlandırdı. Yağmur suyu hatlarının temizliğinin yanı sıra, gerekli görülen noktalara hızla yeni yağmur suyu ana hat bacaları kazandırıldı. Böylelikle yere düşen her damla kaynaklarımıza sorunsuz şekilde iletildi" ifadelerine yer verildi.

Sakarya 245 kilogram yağış aldı 1

Sakarya 245 kilogram yağış aldı 2

Sakarya 245 kilogram yağış aldı 3

Sakarya 245 kilogram yağış aldı 4

Sakarya 245 kilogram yağış aldı 5

Sakarya 245 kilogram yağış aldı 6Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptıTSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptı
Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandıFırından para çalan iki şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.