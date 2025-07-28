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Sakarya 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir.

Sakarya 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Sakarya'da 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C civarında olması beklenmektedir. Bu sıcaklık, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Salı günü hava sıcaklığının yine 38°C civarında olması öngörülmektedir. Çarşamba günü sıcaklık biraz daha düşerek 32°C seviyelerine gerileyecek. Perşembe günü ise sıcaklığın tekrar 30°C'lere çıkması beklenmektedir. Bu sıcaklık dalgalanmaları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir.

Yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Bu, güneşin zararlı etkilerinden korunmak açısından faydalıdır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları sağlık açısından önem taşır.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları biraz daha düşse de, genel olarak sıcak ve güneşli bir hava beklenmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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