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Sakarya 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Sakarya 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Sakarya'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarındadır. Gece sıcaklıkları ise 10°C civarında beklenmektedir. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine uygundur. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunmaktadır.

Hafta sonu, 31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar günlerinde bir veya iki kısa süreli sağanak yağış görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 21-22°C arasında değişecektir. Gece sıcaklıkları 8-14°C arasında olacaktır. Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

2 Haziran Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları ise 8°C civarında olacaktır. Bu gün açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olarak öne çıkmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına bağlı olarak ani yağışlar ve sıcaklık değişimleri yaşanabilir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Gerekli olduğunda uygun kıyafet ve ekipmanları yanınızda bulundurmalısınız. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için su geçirmez bir ceket veya şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak ılımandır. Açık hava etkinlikleri için uygun olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası olumsuzlukların önüne geçmek açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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