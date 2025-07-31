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Sakarya 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 31 Temmuz Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak...

Sakarya 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C, gece ise 20°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde hafif yağmurlar etkili olabilir. Hava koşullarının değişken olacağını göstermektedir.

1 Ağustos Cuma günü hafif yağmurların devam etmesi tahmin ediliyor. Gündüz hava sıcaklığı 31°C, gece ise 20°C olacak. 2 Ağustos Cumartesi günü de hafif yağmurlar etkili olacak. 3 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 34°C gündüz, 22°C gece olması öngörülüyor. Hafif yağmurların devam etmesi bekleniyor.

Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli kontrol etmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Uygun kıyafetlerin yanınızda bulundurulması faydalı olacaktır. Sakarya'nın nem oranı yüksek. Bu nedenle, nemin vücut üzerindeki etkilerini azaltmak için bol su tüketmeye özen gösterilmelidir. Rüzgar hızının zaman zaman artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Açık alanlarda dikkatli olunmalı ve rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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