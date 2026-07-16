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Sakarya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay sonrası gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Feci kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi'nde Milli Egemenlik Caddesi ile Yeni Bosna Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, B.K. idaresindeki 34 NNS 862 plakalı hafif ticari araç ile 54 ARA 418 ve 34 FTA 733 plakalı motosikletler çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan 3 kişi yere savrulurken, hafif ticari aracın yol kenarında bulunan demir korkuluklara da çarptı. Yerinden fırlayan demir korkuluklar yol kenarında bulunan M.A.K. (18) ile N.A. (44) isimli yayalara isabet etti.

Sakarya da 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı 1

SAKARYA'DA FECİ KAZA: 1 ÖLÜ

Kazada yol kenarında bulunan ve korkuluğun isabet ettiği yayalar M.A.K, N.A. ve motosiklet sürücüleri S.E.G. (19) ile Onur Eker (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya da 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı 2

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Bölgedeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen yaralılardan motosiklet sürücüsü Onur Eker, tedavi altına alındığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Feci kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya kaza motosiklet kazası
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