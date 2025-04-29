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Sakarya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza; 1 yaralı!

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak bariyerleri aşan TIR'ın karşı şeride geçip 3 araçla çarpıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Sakarya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza; 1 yaralı!

Kaza saat 17.00 sıralarında D-100 kara yolunda meydana geldi. Arifiye ilçesinden Düzce istikametine giden TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçti. TIR ile sürücülerin isimleri öğrenilemeyen otomobiller ile cipin karıştığı zincirleme kazada N.C. yaralandı.

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Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan N.C., olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

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Kaza sebebiyle kara yolunun Düzce istikameti ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı İstanbul istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tır kaza
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