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Sakarya'da 5 kişinin öldüğü olayda 3 şüpheli daha tutuklandı! Tutuklananların sayısı 11'e yükseldi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı. Olaya ilişkin tutuklananların sayısı 11'e yükseldi.

Sakarya'da 5 kişinin öldüğü olayda 3 şüpheli daha tutuklandı! Tutuklananların sayısı 11'e yükseldi
Begüm Özkaynak

Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak üzerinde 6 Nisan'da gece saatlerinde çocukların kavgasıyla başlayan ve ailelerin de dahil olduğu katliam gibi olayda Yaşar Özyurt, oğulları Onur Özyurt (24) ve Özgür Özyurt (21) ile Fahri Yıldız ve Volkan Yıldız hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

TUTUKLANANLARIN SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri 4'ü hastanede toplam 12 kişiyi gözaltına aldı, 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, T.Y. (25), B.T.Y. (50), S.Y. (37), N.Y. (39), F.Y. (45), B.Y. (32), S.T.Y. (27) ve F.K. (17) isimli 8 şüpheli dün çıkarıldığı mahkemece tutuklamıştı. Bugün, hastanede gözetim altına alınan ve tedavileri tamam 4 kişiden G.Ö. (39), N.Y. (48) Asayiş Şube Müdürlüğü'nden F.U.U. (17) ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüphelilerde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu çerçevede 5 kişinin öldüğü olaya ilişkin tutuklanma sayısı 11'e yükseldi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya tutuklu
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