HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sakarya’da kaçak silah operasyonu: 1 tutuklama

SAKARYA’nın Geyve ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda; kalaşnikof, yivli keskin nişancı tüfeği, ruhsatsız tabancalar, binlerce fişek ve altın ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.G. (52), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya’da kaçak silah operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Suçları ile Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Geyve’de Y.G.’nin ev ve evinin eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet kalaşnikof uzun namlulu silah, 1 adet yivli keskin nişancı tüfeği, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 5 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet tabanca şarjörü, 6 bin 251 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 675 adet 45 milimetre tabanca fişeği, 58 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 332 adet 7.62 milimetre fişek, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 299 adet av tüfeği fişeği, 3 adet 5.56 milimetre fişek, 10 adet kama ve kesici-delici alet, 23 adet ata lira ile muhtelif sayıda silah yedek parça ve tamir kitleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.G., adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Van'da 1 kişinin öldüğü ‘hayvan otlatma’ kavgasında 2 tutuklamaVan'da 1 kişinin öldüğü ‘hayvan otlatma’ kavgasında 2 tutuklama
Düğünde tavuk döner ve pilav yiyen 92 kişi hastanelik olduDüğünde tavuk döner ve pilav yiyen 92 kişi hastanelik oldu

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 Dev Adam tarih yazdı tarih! Yunanistan'ı farklı mağlup ederek 24 yıl sonra finale yükseldik!

12 Dev Adam tarih yazdı tarih! Yunanistan'ı farklı mağlup ederek 24 yıl sonra finale yükseldik!

İstifa iddiaları gündem oldu! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

İstifa iddiaları gündem oldu! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

Yunanistan'ı devirmemize Mauro Icardi de sessiz kalmadı! Türkçe paylaşım yaparak gönülleri bir kez daha fethetti

Yunanistan'ı devirmemize Mauro Icardi de sessiz kalmadı! Türkçe paylaşım yaparak gönülleri bir kez daha fethetti

"Pazar günü açıklayacaktık ama..." diyerek canlı yayında duyurdu! Dikkat çeken Kılıçdaroğlu görüşmesi

"Pazar günü açıklayacaktık ama..." diyerek canlı yayında duyurdu! Dikkat çeken Kılıçdaroğlu görüşmesi

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi gerginlik! Salona polis girdi

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi gerginlik! Salona polis girdi

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! "Hiçbir iddia doğru değil"

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! "Hiçbir iddia doğru değil"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.