Sakarya’da kaçak silah operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Suçları ile Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Geyve’de Y.G.’nin ev ve evinin eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet kalaşnikof uzun namlulu silah, 1 adet yivli keskin nişancı tüfeği, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 5 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet tabanca şarjörü, 6 bin 251 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 675 adet 45 milimetre tabanca fişeği, 58 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 332 adet 7.62 milimetre fişek, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 299 adet av tüfeği fişeği, 3 adet 5.56 milimetre fişek, 10 adet kama ve kesici-delici alet, 23 adet ata lira ile muhtelif sayıda silah yedek parça ve tamir kitleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.G., adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.