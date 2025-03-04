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  4. Sakarya'da kahreden olay! Karı-koca hayatını kaybetti, geriye 5 günlük bebekleri kaldı

Sakarya'da kahreden olay! Karı-koca hayatını kaybetti, geriye 5 günlük bebekleri kaldı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.03.2025 21:28
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Sakarya'da feci bir kaza meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan lüks otomobil, gişelerdeki beton bariyerlere ok gibi saplandı. Hurdaya dönenen araçta karı-koca hayatını kaybetti. Araçta bulunan 5 günlük bebeklerinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sakarya'da kahreden olay! Karı-koca hayatını kaybetti, geriye 5 günlük bebekleri kaldı

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Düzce istikametine doğru seyir halinde olan Selman Güngör (33) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerce araç içerisinden ağır yaralı olarak çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün eşi Yonca Haymana Güngör ise burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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5 GÜNLÜK BEBEK YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Hayatını kaybeden çiftin 5 günlük kız bebeklerinin ise durumunun ağır olduğu ve hastanedeki tedavisi sürdüğü öğrenildi.

DÜZCE'DE DOKTOR OLARAK GÖREV YAPIYORDU

Öte yandan, hayatını kaybeden Yonca Haymana Güngör'ün, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
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