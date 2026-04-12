HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sakarya'da kıyı erozyonu! Bir villa yıkılma tehlikesi yaşıyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kıyı erozyonunun etkili olduğu bölgede eski ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Karasu Mahallesi'nde erozyon zaman zaman etkisini gösteriyor.

Erozyon nedeniyle sahildeki eski tatil köyüne ait villa ve havuz tesisi, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Karasu Mahalle Muhtarı Şefik Kır, gazetecilere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bölgede başlattığı çalışmayla kıyı erozyonunun önüne geçileceğini kaydetti.

Kıyı erozyonunun tahrip ettiği eski tatil köyü ile ilgili bilgi veren Kır, "Özel bir imarla tatil köyü ruhsatı alınarak 1985 yılında inşaatına başlandı. 1995 yıllarında da inşaatı tamamlandı. Turizme etki edecek şekilde hizmete açılacağı zamanlar, kıyı erozyonu da kendini gösterdi. Bu sahilde deniz en az 100 metre ilerideydi. Bugün ise deniz içeriye girdi ve sıfıra kadar geldi. Buraya bir tedbir alınması da gerekiyordu." diye konuştu.

Kır, çalışmalara değinerek, "Yaklaşık 13-14 yıllık bir proje olan sahil koruma duvarı çalışmasının 2 yıldır takipçisi olduk. Şu an Maden Deresi'nin Karadeniz'le birleştiği yerde mendirek çalışması ve sahil koruma duvarı inşaatına fiilen başlandı." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sakarya Karasu
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.