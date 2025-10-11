Sakarya’da korku dolu anlar: Tüfek ile defalarca havaya ateş açtı

Olay, dün gece saat 22.40 sıralarında Yağcılar Mahallesi Göl Sokak'ta meydana geldi. Daha öncesinde de birçok defa alkol alarak komşularına rahatsızlık verdiği öne sürülen S.K. (31), tüfekle defalarca havaya ateş açtı. Silah sesleri üzerine paniğe kapılan sokak sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, yaptıkları incelemeler neticesinde sokak üzerinde 9 adet boş kartuş buldu. Olayda herhangi bir yere isabet olmadığı ve yaralanan kimsenin bulunmadığı belirlendi. Kısa sürede yakalanan S.K., olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır