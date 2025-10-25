HABER

Sakarya'da otobüsle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otobüsle çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu bağlantı yolu Balsu mevkisinde O.C. (53) idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüs ile Ali A. (51) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki M.D. ve N.İ. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ali A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otobüs sürücüsü O.C. polis ekiplerince gözaltına alındı.Kaynak: AABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

