HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sakarya'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde uçurama devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Sakarya'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Reşadiye Mahallesi'nde Ü.Ş. (41) idaresindeki otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Aynur Ş'nin (62) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan sürücü ile yolcu Ç.Ç. (4) ve H.G. (12) ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından A.Ş'nin cenazesi, Akyazı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da depo yangını: Büyük çapta hasar meydana geldiSamsun'da depo yangını: Büyük çapta hasar meydana geldi
Adana'da komşular arasında bıçaklı kavga: Baba öldü, 2 oğlu yaralandıAdana'da komşular arasında bıçaklı kavga: Baba öldü, 2 oğlu yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Sakarya Otomobil uçurum kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.