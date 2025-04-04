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  4. Sakarya'da usulsüz çakar kullanımına 285 bin lira ceza!

Sakarya'da usulsüz çakar kullanımına 285 bin lira ceza!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.04.2025 14:07
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde usulsüz çakar kullanan sürücü ile minibüsün ait olduğu şirkete toplam 276 bin 344 lira ceza kesildi. Ayrıca sürücüye, sürücü belgesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle 9 bin 267 TL ceza uygulandı.

Sakarya'da usulsüz çakar kullanımına 285 bin lira ceza!

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün ilçe merkezinde yaptıkları trafik kontrollerinde, sürücü G.A. idaresindeki minibüsün çakar lambası kullanarak seyrettiği tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, sürücüye ve aracın ait olduğu şirkete 138 bin 172’şer TL idari para cezası kesildi.

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30 GÜN SÜREYLE EL KONULDU

Ayrıca sürücü belgesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle 9 bin 267 TL ceza uygulanarak ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Sürücünün kullandığı minibüs 30 gün süreli trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi. Bahse konu olan çakar lambaya da mülkiyetinin kamuya geçirilmesi için el konuldu.

(DHA)

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Sakarya
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