HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik Adapazarı, Erenler, Serdivan, Söğütlü ilçeleri ile Kocaeli'de özel harekat ve insansız hava aracı destekli 42 ekip ve 194 personelle operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 52 bin içimlik 13 peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 5 kilo sentetik uyuşturucu yapılabilecek 48,70 gram ham madde, 129,59 gram sentetik uyuşturucu, sentetik ecza, 0,26 gram esrar, 1,76 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılacak tütün, 1 kutu aseton, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, 8 fişek, 2 makas ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 90 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce de 20 kilo 666 gram sentetik uyuşturucu, 844 sentetik ecza, 928 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 1 gram sentetik uyuşturucu ham maddesinin ele geçirildiği, 6 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla'da tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandıMuğla'da tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Gaziantep'te tüketim tarihi geçmiş ürün kullanan iş yeri kapatıldıGaziantep'te tüketim tarihi geçmiş ürün kullanan iş yeri kapatıldı

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.