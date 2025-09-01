HABER

Sakarya'da yangın çıktı! Ekipler müdahale etti

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde geri dönüşüm tesisinin yanındaki çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Sakarya'da yangın çıktı! Ekipler müdahale etti

Yangın, öğle saatlerinde Pamukova ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Fatih Caddesi yakınlarında meydana geldi. Bir geri dönüşüm tesisinin yakınında bulunan, çam ağaçlarının bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

