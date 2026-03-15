Sakarya'da zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama

Sakarya'da emniyet ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Sakarya'da zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama

Sakarya'nın Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şahıs gözaltına alındı.

Sakarya da zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama 1

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 200 adet içi boş makaron maddesi, 120 gram uyuşturucu yapımında kullanılan aseton maddesi, 115 gram uyuşturucu yapımında kullanılan tütün, 15.20 gram sentetik cannabinoid hammaddesi (45 kilogram bonzai yapımında kullanılabilecek a-m maddesi), 13 sentetik ecza maddesi ele geçildi. Gözaltına alınan 3 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kazada ölen anne, baba ve 6 aylık bebekleri toprağa verildiKazada ölen anne, baba ve 6 aylık bebekleri toprağa verildi
Mersin’de 10 günde 678 kişi yakalandıMersin’de 10 günde 678 kişi yakalandı

Canlı Skor
Sakarya uyuşturucu operasyonu
CANLI |İran bir kez daha vurdu: İsrail'de sirenler çalıyor

CANLI |İran bir kez daha vurdu: İsrail'de sirenler çalıyor

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

İntihardan 1 saat önce Yeraltı dizisinin oyuncusu evine gelmiş

İntihardan 1 saat önce Yeraltı dizisinin oyuncusu evine gelmiş

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

