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Sakarya'daki orman yangınında evler kül oldu, geriye harabe kaldı! Gün ağarınca ortaya çıktı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek kısa sürede farklı bir mahalleye daha yayıldı. Yangın sonucunda alevlere teslim olan mahallede küle dönen yapıların hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Yangın neticesince harabeye dönen yapılar, havadan da görüntülendi.

Sakarya'daki orman yangınında evler kül oldu, geriye harabe kaldı! Gün ağarınca ortaya çıktı

Dün 17.15 sıralarında Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek gayesiyle, tedbir amacıyla Taşoluk ve Hacılar Mahallesi tahliye edildi.

Alevlerin sıçradığı mahallede 3 ev tamamen yandı. Gece saatlerince alevlerin içine giren ekipler, mahallede yangını kontrol altına aldı.

Sakarya daki orman yangınında evler kül oldu, geriye harabe kaldı! Gün ağarınca ortaya çıktı 1

Gecenin karanlığını aydınlatan alevlerin yapılara verdiği hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Adeta harabeye dönen yapılardan geriye taş ve beton yığınları kaldı.

"İKİ KATLI EVİM, AHIR VE SAMANLIĞIMDAN GERİYE KÜL KALDI"

Sakarya daki orman yangınında evler kül oldu, geriye harabe kaldı! Gün ağarınca ortaya çıktı 2

Yangın neticesince harabeye dönen yapılar, havadan da görüntülenirken, evlerden birinde kaldığını aktaran 60 yaşındaki Hüseyin Özalp, "Söyleyecek bir şey yok Allah'ın takdiri. Evimiz ve mallarımız yandı ama çok şükür can kaybı yok. Ben bir saat önce evden çıkmıştım, rahatsızdım doktora gittim.

Sakarya daki orman yangınında evler kül oldu, geriye harabe kaldı! Gün ağarınca ortaya çıktı 3

'Yangın var' dediler, geri geldik. İki katlı evim, ahır ve samanlığımdan geriye kül kaldı. Hepsi yandı. 30 yıl yaşadım, burada annem ile kardeşim kalıyor.

Sakarya daki orman yangınında evler kül oldu, geriye harabe kaldı! Gün ağarınca ortaya çıktı 4

Benim evimle birlikte 3 tane ev yandı, 3 tane de kullanılmayan ev yanmış. Kurtarılan hiçbir şey yok, ev komple yandı. Su motorlarım, 15-16 tane lastiğim ve buğdaylar yandı" dedi.

Sakarya daki orman yangınında evler kül oldu, geriye harabe kaldı! Gün ağarınca ortaya çıktı 5

(İHA)

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