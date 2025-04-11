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Sakarya'dan kahreden haber! 3 ve 4 yaşındaki kardeşleri yangın faciası hayattan kopardı

Sakarya'da yaşanan yangın faciası iki küçük kardeşi hayattan kopardı. Sakarya’nın Taraklı ilçesinde tavuk çiftliğinde çalışan ailenin kaldığı prefabrik evde çıkan yangında yaşları 3 ve 4 olan 1’i kız, 1’i erkek olmak üzere iki çocuk hayatını kaybetti.

Sakarya'dan kahreden haber! 3 ve 4 yaşındaki kardeşleri yangın faciası hayattan kopardı
Mustafa Fidan

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki bir prefabrik evde çıkan yangında yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 çocuk hayatını kaybetti.

Taraklı ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çalışanların konakladığı prefabrik evde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında, yabancı uyruklu olduğu belirtilen C.K. (4) ve Ç.K. (3) isimli biri kız, 2 çocuk yaşamını yitirdi.

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İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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yangın Sakarya
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