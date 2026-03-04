HABER

Sakarya Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 4 Mart 2026 Çarşamba günü ılıman hava koşulları bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 14 ile 16 derece arasında seyredecek. Açık hava, bahar havasının keyfini çıkarmak için uygun bir ortam sağlayacak. Önümüzdeki günlerde, özellikle 5 Mart'ta sıcaklık 16 ile 18 dereceye yükselirken, 6 Mart'ta hafif yağmur bekleniyor. Şemsiye almayı unutmayın ve kat kat giyinin.

Enis Ekrem Ölüç

Sakarya'da 4 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu ılıman olacak. Baharın ilk günlerine yakışır şekilde, keyifli bir gün geçireceğiz. Gün boyunca hava sıcaklıkları 14 ile 16 derece arasında seyredecek. Hava genel olarak açık olacak. Bu durum, Sakarya'da bugünkü hava nasıl sorusunun yanıtını veriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde ılıman kalacak. 5 Mart Perşembe günü hava sıcaklıkları 16 ile 18 derece arasında değişecek. Yine hava genel olarak açık kalacak. 6 Mart Cuma günü hava sıcaklıkları 12 ile 14 derece arasında olacak. Bu günün havası hafif yağmurlu olacak. Bu, Sakarya'da önümüzdeki günlerdeki hava durumu hakkında bir fikir veriyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık bir şekilde ılıman olacak. Ancak, 6 Mart Cuma günü hafif yağmurlar bekleniyor. Bu nedenle, 6 Mart'ta dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız yararlı olacaktır. Hava sıcaklıkları gün içinde 12 ile 18 derece arasında değişecek. Kat kat giyinmek, ani sıcaklık değişimlerine karşı koruma sağlayacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde üzerinizi çıkarıp tekrar giymek faydalı olabilir.

Sakarya'da 4 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu ılıman ve açık olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Ancak, 6 Mart Cuma günü hafif yağmurlar olabileceğinden, dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanızı ve kat kat giyinmenizi öneririm.

