HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 5 Şubat 2026 Perşembe günü serin ve bulutlu bir hava hakim. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 15 derece arasında değişiyor. Nem oranı yüksek seyrediyor ve rüzgar hızı 2 km/saat civarında. Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklikler olacak. 6 Şubat'ta güneşli, 7 Şubat'ta ise hafif yağmurlu günler bekleniyor. Hava tahminlerini kontrol etmek, planlarınızı yaparken önem taşıyor.

Sakarya Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe. Sakarya'da hava durumu serin ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklıklar 10 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek seviyelerde ölçülüyor. Rüzgar hızı ise 2 km/saat civarında. Gün doğumu saati 08:04. Gün batımı ise 18:20 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 6 Şubat Cuma günü bazı bulutlar arasında güneşin görünmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 9 ile 18 derece arasında seyredecek. 7 Şubat Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 16 derece arasında olacak. 8 Şubat Pazar günü yağmur sonrası daha sakin bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında değişecek.

Bu dönemde yağmurlu günlerde dikkatli olmak önemlidir. Sakarya'da hava durumu değişkenlik göstereceğinden planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmeniz faydalı olur. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edebilirsiniz. Uygun kıyafetler ile olumsuz hava koşullarından korunmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Depremde yeni tablo! Herkes İstanbul’u konuşuyor ama risk altındaki il sayısı 10Depremde yeni tablo! Herkes İstanbul’u konuşuyor ama risk altındaki il sayısı 10
Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durumOrta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.