Sakarya Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe. Sakarya'da hava durumu serin ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklıklar 10 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek seviyelerde ölçülüyor. Rüzgar hızı ise 2 km/saat civarında. Gün doğumu saati 08:04. Gün batımı ise 18:20 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 6 Şubat Cuma günü bazı bulutlar arasında güneşin görünmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 9 ile 18 derece arasında seyredecek. 7 Şubat Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 16 derece arasında olacak. 8 Şubat Pazar günü yağmur sonrası daha sakin bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında değişecek.

Bu dönemde yağmurlu günlerde dikkatli olmak önemlidir. Sakarya'da hava durumu değişkenlik göstereceğinden planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmeniz faydalı olur. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edebilirsiniz. Uygun kıyafetler ile olumsuz hava koşullarından korunmak önemlidir.