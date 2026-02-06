Sakarya Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Şubat 2026 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu hafif sağanak yağmurlu ve ılıman. Sıcaklık sabah saatlerinde 12-13 derece civarında. Öğle saatlerinde sıcaklık 17-18 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 12-13 derece seviyelerine düşecek. Nem oranı %68 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 4-5 kilometre arasında değişecek. Gün doğumu saati 08:03. Gün batımı saati ise 18:21 olarak hesaplanmıştır.

7 Şubat Cumartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 10-11 derece civarında başlayacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 16-17 dereceye çıkabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 10-11 derece seviyelerine düşecektir. 8 Şubat Pazar günü yağmurlu hava hakim olacak. Sıcaklık ise 9-12 derece arasında değişecek. 9 Şubat Pazartesi günü bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 10-12 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişken olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ilıman hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Böylece rahat edebilir ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olabilirsiniz.