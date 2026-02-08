HABER

Sakarya Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 8 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %89 civarında ölçülecekken, rüzgar hızı saatte 5 km olarak tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek, bu yüzden kat kat giyinmeyi ihmal etmeyin. Hava durumuna uygun hazırlık yapmak önem taşıyor.

Simay Özmen

Sakarya'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 8 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %89 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 5 km olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saat 08:01'dir. Gün batımı ise 18:24 olarak beklenmektedir.

Bugünkü hava durumu, dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız gerektiğini gösteriyor. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için nemden korunacak kıyafetler tercih etmelisiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklıkları 6 ile 11 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün olması bekleniyor. 10 Şubat Salı günü ise hava sıcaklıkları 3 ile 8 derece arasında değişecek. Hafif gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Bu nedenle, önümüzdeki günlerde hava koşullarına uygun hazırlık yapmanız önemlidir. 8 Şubat Pazar günü için dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Kat kat giyinmek de sizin için faydalı olacaktır. Hava koşulları nedeniyle planlarınızı yaparken durumu göz önünde bulundurmalısınız.

