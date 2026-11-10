HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 10 Kasım Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 10 Kasım Salı günü hava durumu serin geçecek. Hafif yağışların beklendiği günde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Günün başındaki sis, sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Öğle saatlerinde ara ara güneş ışığı görülecek. Hava değişkenliği nedeniyle hazırlıklı olmak önem taşıyor. Yanınıza şemsiye alarak serin havada konforlu bir gün geçirebilirsiniz. Sakarya'nın dinamik hava durumu, açık hava aktiviteleri için fırsatlar sunacak.

Sakarya Hava Durumu! 10 Kasım Salı Sakarya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

10 Kasım Salı 2026 tarihinde Sakarya'da hava durumu serin olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu hava, bölgenin doğal yapısına uygun. Bugünkü hava için ılıman bir gün geçilecek. Hafif yağışlarla dışarıda zaman geçirenler kendilerini korumalı.

Günün erken saatlerinde hafif bir sis görülebilir. Bu yüzden sürücüler dikkatli olmalı. Sabah gökyüzü kapalı olacak. Öğle saatlerinde ara ara güneş ışığı görülebilir. Gün ilerledikçe yağışların tekrar etmesi tahmin ediliyor. Sakarya'da dinamik bir hava durumu yaşanacak. Hava şartlarına uygun giysiler seçmek önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Çarşamba günü sabah saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Sıcaklık 18 ile 21 derece arasında kalacak. Perşembe günü bir miktar serin hissedilecek. Güneş bulutlar arasında kendini gösterme fırsatı bulacak. Bu günler dış mekan aktiviteleri için fırsatlar sunacak. Ani değişiklikler ve beklenmedik yağışlar göz önünde bulundurulmalı.

Hava durumu değişkenliği nedeniyle dikkatli olmak faydalı. Özellikle sabah serin havaya hazırlıklı olunmalı. Yanınıza bir şemsiye almayı unutmayın. Gelişen hava koşulları yürüyüşü etkileyebilir. Açık alanda uzun süre kalacak olanlar ekstra katmanlı giyinmeli. Böylece serin havada üşümezsiniz.

10 Kasım'da Sakarya'da hazırlıklı olmak gününüzü konforlu hale getirecek. Ayrıca ani hava değişimlerine karşı sizi koruyacak. Hava durumu güncellemelerini kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Bu sayede en iyi hava koşullarında dışarıda olabilirsiniz. Sakarya'nın hava durumu dinamik yapısını sürdürecek gibi görünüyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi
ABD ordusu yeni görev gücü kurmuştu! Trump'tan savaş açıklamasıABD ordusu yeni görev gücü kurmuştu! Trump'tan savaş açıklaması

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 17 işçi hayatını kaybetti

İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 17 işçi hayatını kaybetti

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir...

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.