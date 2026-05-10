Sakarya Hava Durumu! 10 Mayıs Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Mayıs 2026 Pazar. Sakarya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 20 - 25 derece arasında olacak. Hava genel olarak güneşli geçecek. Bu nedenle dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 11 Mayıs Pazartesi’de sıcaklık 22 - 27 derece arasında olacak. Hava bulutlu ve güneşli olacak. 12 Mayıs Salı’da bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. O gün sıcaklık 22 - 28 derece olacak. 13 Mayıs Çarşamba’da ise yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık 19 - 22 derece civarında olacak.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Özellikle 12 Mayıs Salı için gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi olur. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca, sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle kat kat giyinmekte fayda var. Hava durumuna uygun kıyafetler seçmek sağlığınızı korur.

Sakarya'da hava durumu önümüzdeki günlerde dalgalanacak. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olur.