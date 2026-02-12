Sakarya Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Şubat 2026 Perşembe, Sakarya'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava açık, sıcaklık ise 6 derece civarında. Öğleye doğru sıcaklık 10 - 13 derece aralığına yükselebilir. Hava bu saatlerde parçalı bulutlu olacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgesel yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 12 - 17 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarın hızı saatte 7 - 28 km arasında esmesi tahmin ediliyor. Gün boyunca yanınızda şemsiye bulundurmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Şubat Cuma günü hava sıcaklığı 7 - 14 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. 14 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 7 - 15 derece arasında değişecek. Hafif çiseleyen yağmurlar görülebilir. 15 Şubat Pazar günü ise sıcaklık 3 - 9 derece aralığında kalacak. Bu gün de hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Nem oranı bu süreçte yüksek olacak. Rüzgar saatte 7 - 28 km arasında esecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olacağını unutmamalıyız. Cildinizi korumak için nemlendirici kullanmanızda fayda var.