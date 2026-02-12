HABER

Sakarya Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 12 Şubat 2026 Perşembe günü değişken hava durumu bekleniyor. Sabah 6 derece olan sıcaklık, öğle saatlerinde 10-13 dereceye yükselebilir. Parçalı bulutlu havanın ardından öğleden sonra bölgesel yağışlar görülecek. Nem oranı yüksek kalacak, rüzgar hızının 7-28 km arasında esmesi tahmin ediliyor. 13-15 Şubat tarihlerinde de benzer sıcaklık aralıkları ve yağmur bekleniyor. Şemsiye bulundurmak ve kat kat giyinmek önemli.

Simay Özmen

Bugün, 12 Şubat 2026 Perşembe, Sakarya'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava açık, sıcaklık ise 6 derece civarında. Öğleye doğru sıcaklık 10 - 13 derece aralığına yükselebilir. Hava bu saatlerde parçalı bulutlu olacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgesel yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 12 - 17 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarın hızı saatte 7 - 28 km arasında esmesi tahmin ediliyor. Gün boyunca yanınızda şemsiye bulundurmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Şubat Cuma günü hava sıcaklığı 7 - 14 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. 14 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 7 - 15 derece arasında değişecek. Hafif çiseleyen yağmurlar görülebilir. 15 Şubat Pazar günü ise sıcaklık 3 - 9 derece aralığında kalacak. Bu gün de hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Nem oranı bu süreçte yüksek olacak. Rüzgar saatte 7 - 28 km arasında esecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olacağını unutmamalıyız. Cildinizi korumak için nemlendirici kullanmanızda fayda var.

