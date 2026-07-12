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Sakarya Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gün içerisinde sıcaklık 30 ile 33 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde 17 ile 18 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar ve açık hava durumu devam edecek. Bu sıcak havalarda güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak, bol su içmek önem taşıyor.

Sakarya Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Sakarya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 12 Temmuz 2026 Pazar. Sakarya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 30 ile 33 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 17 ile 18 derece civarına düşecek. Rüzgar hafif. Nem oranı düşük. Sakarya'daki hava bugünkü haliyle sıcak ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Temmuz Pazartesi hava yine açık ve güneşli. Sıcaklık gündüz 30 ile 32 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 18 ile 19 derece arasında değişecek. 14 Temmuz Salı günü de hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 31 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 18 dereceye düşecek. 15 Temmuz Çarşamba günü hava yine açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 30 ile 32 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 17 ile 18 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunması önemlidir. Şapka takmak faydalıdır. Güneş kremi kullanmak gereklidir. Bol su içmek de önemli bir önlem. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler, Sakarya'da konforlu bir şekilde vakit geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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