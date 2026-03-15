HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 15 Mart Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 15 Mart itibarıyla hava durumu parçalı az bulutlu olarak geçecek. Gün boyunca sıcaklık 12 derece civarında seyrederken, gece 4 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek ve yağış ihtimali sıfır olarak belirlendi. 16 Mart'ta hava kapalı olacak ve sıcaklık 11 dereceyi bulacak. Takip eden günlerde ise açık hava koşullarıyla sıcaklık 13 dereceye kadar yükselecek. Bu dönemde hafif giysilerle hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Enis Ekrem Ölüç

15 Mart 2026 Pazar günü, Sakarya'da hava durumu parçalı az bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 12 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 4 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden eserek saatte yaklaşık 3.6 kilometre hız yapacak. Nem oranı %70 civarında tahmin ediliyor. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülüyor.

16 Mart Pazartesi günü hava kapalı olacak. Gündüz sıcaklık 11 dereceyi bulacak. Gece sıcaklık 6 derece civarında kalacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 2.6 kilometre hızla esecek. Nem oranının %61 civarında olması bekleniyor. Yağış ihtimali yine %0 olarak ifade ediliyor.

17 Mart Salı günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklık 13 dereceye çıkacak. Gece sıcaklık 3 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden eserek saatte yaklaşık 4.5 kilometre hız yapacak. Nem oranı %56 civarında tahmin ediliyor. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülüyor.

18 Mart Çarşamba günü de hava açık kalacak. Gündüz sıcaklık 13 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 7 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 4.5 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %56 civarında tahmin ediliyor. Yağış ihtimali yine %0 olarak belirtiliyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Dışarı çıkarken hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimleri için bu tedbir alınabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm sunar. Rüzgar hafif olacağı tahmin ediliyor. Şemsiye ya da rüzgar geçirmez giysilere ihtiyaç duyulmayacak. Nem oranının %56 ile %70 arasında değişmesi hava kalitesinin iyi olacağına işaret ediyor. Ancak yüksek nem, terlemenin artmasına neden olabilir. Ter emici kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilebilir. Bu şekilde, Sakarya'daki hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.