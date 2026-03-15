Sakarya Hava Durumu! 15 Mart Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

15 Mart 2026 Pazar günü, Sakarya'da hava durumu parçalı az bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 12 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 4 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden eserek saatte yaklaşık 3.6 kilometre hız yapacak. Nem oranı %70 civarında tahmin ediliyor. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülüyor.

16 Mart Pazartesi günü hava kapalı olacak. Gündüz sıcaklık 11 dereceyi bulacak. Gece sıcaklık 6 derece civarında kalacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 2.6 kilometre hızla esecek. Nem oranının %61 civarında olması bekleniyor. Yağış ihtimali yine %0 olarak ifade ediliyor.

17 Mart Salı günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklık 13 dereceye çıkacak. Gece sıcaklık 3 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden eserek saatte yaklaşık 4.5 kilometre hız yapacak. Nem oranı %56 civarında tahmin ediliyor. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülüyor.

18 Mart Çarşamba günü de hava açık kalacak. Gündüz sıcaklık 13 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 7 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 4.5 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %56 civarında tahmin ediliyor. Yağış ihtimali yine %0 olarak belirtiliyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Dışarı çıkarken hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimleri için bu tedbir alınabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm sunar. Rüzgar hafif olacağı tahmin ediliyor. Şemsiye ya da rüzgar geçirmez giysilere ihtiyaç duyulmayacak. Nem oranının %56 ile %70 arasında değişmesi hava kalitesinin iyi olacağına işaret ediyor. Ancak yüksek nem, terlemenin artmasına neden olabilir. Ter emici kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilebilir. Bu şekilde, Sakarya'daki hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz.