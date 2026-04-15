Sakarya Hava Durumu! 15 Nisan Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü, Sakarya'da hava koşulları ılıman ve parçalı bulutlu. Gündüz hava sıcaklığı 20 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık yaklaşık 11 dereceye düşecek. Nem oranı %53 civarında olacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, Sakarya'daki hava durumu hakkında ılıman bir yanıt sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 16 Nisan Perşembe günü az güneşli bir hava bekleniyor. 17 Nisan Cuma günü hava bulutlu olacak. 18 Nisan Cumartesi günü güneş bulutların arasından ara sıra görünecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 15-18 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise 4-8 derece civarında olacak. Bu süre zarfında açık hava etkinlikleri için uygun koşullar var.

Sakarya'da hava durumu genellikle ılıman ve değişken. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Gerekirse uygun önlemleri almaları önemli.