Sakarya Hava Durumu! 16 Mart Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 16 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 4 km/sa civarında seyredecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya dikkat etmek faydalı olacaktır.

17 Mart Salı günü hava sıcaklıkları 4 ile 13 derece arasında olacak. 18 Mart Çarşamba günü sıcaklıklar 7 ile 13 derece arasında seyredecek. 19 Mart Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ile 10 derece arasında olacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir.

