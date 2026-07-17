Sakarya Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

17 Temmuz 2026 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 15-16 derece arasında seyredecek. Nem oranı %65-70 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 9 km/saat civarında, batıdan esecek. Tüm bu koşullar, Sakarya'daki hava durumunun sıcak ve nemli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 31-32 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise 14-15 derece arasında seyredecek. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklık 32-33 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı da 14-15 derece arasında değişecek. 20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 33-34 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise 13-14 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, hava durumunun sıcak ve güneşli olacağını gösteriyor.

Bu sıcak ve nemli hava olaylarında, dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda zaman geçirecekler için bu durum dikkatle göz önünde bulundurulmalıdır. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su içmek gereklidir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanılarak cilt korunmalıdır. Güneş gözlüğü takarak gözlerin UV ışınlarından korunması da önemlidir. Bu önlemler, sıcak ve nemli hava koşullarında sağlığınızı korur.