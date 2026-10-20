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Sakarya Hava Durumu! 20 Ekim Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 20 Ekim 2026 tarihindeki hava durumu, sabah saatlerinde yoğun bulut ve hafif yağışla başlıyor. Gün boyunca sıcaklığın 19 ile 21 derece arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgar batıdan eserken, akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Önümüzdeki günlerde hava koşulları sabitleşip güneşin yüzünü gösterecek. Sakaryalıların dışarıda hava şartlarına göre hazırlıklı olmaları, etkinlik planlamalarını kolaylaştıracaktır. Şemsiye ve hafif kaban bulundurmak önemli.

Sakarya Hava Durumu! 20 Ekim Salı Sakarya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

20 Ekim Salı 2026 tarihinde Sakarya'da hava durumu oldukça değişken. Sabah saatlerinde yoğun bir bulut tabakası var. Hava sıcaklığı 19 derece civarında. Bugünkü hava, sabah saatlerinden itibaren hafif yağışlı. Öğle saatlerinde sıcaklık 21 dereceye yükseliyor. Hafif bir nem ile birleşince boğucu bir hava hissi yaratıyor.

Sakarya'da rüzgar batıdan esiyor. Bu durum hava durumunu etkiliyor. Sıcaklık daha fazla hissediliyor. Akşam saatlerine doğru sıcaklık düşüşe geçiyor. Gün boyunca etkili olan bulutlar ve yer yer yağış, sakin bir akşam vadediyor. Sakaryalılar dışarı çıkarken, şemsiye bulundurmalarında fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ne olacak? 21 ve 22 Ekim tarihlerinde hava koşulları sabitleşiyor. Sıcaklık 19 ile 23 derece arasında değişecek. Gün boyunca güneşin daha sık yüzünü göstermesi bekleniyor. Ancak akşam saatlerinde açık hava faktörleri etkili olabilir. Ani ıslaklık hissi, akşam gezintilerini zorlaştırabilir.

Kalabalık etkinlikler için hava durumu elverişli. Herhangi bir açık hava aktivitesi planlıyorsanız, uygun kıyafet almayı unutmayın. Hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava etkisi hissedilir. Gün içindeki sıcaklık dalgalanmaları için kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yanınıza hafif bir kaban almak da faydalı olabilir.

Hava durumu, Sakarya'da etkin planlamalar yapmayı gerektiriyor. Hava şartlarını göz önünde bulundurmak önemli. Hem gün içinde hem de akşam saatlerinde daha keyifli zaman geçirmek için önceden hazırlık yapmalısınız. İyi planlanmış bir gün, hava koşullarından bağımsız olarak daha güzel geçer.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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