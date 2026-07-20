Sakarya Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün 20 Temmuz 2026 Pazartesi. Sakarya'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 33 derece civarında. Gece ise sıcaklık 17 derece civarında olacak. Nem oranı düşük, rüzgar hafif. Sıcaklıklar, Sakarya'nın tipik Temmuz koşullarına uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 21 Temmuz Salı günü sıcaklık 34 derece civarında olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 33 derece civarında beklenecek. Bu sıcaklıklar, yaz aylarında alışık olunan seviyelerde.

23 Temmuz Perşembe günü hava koşullarında değişiklik olacak. O gün yer yer sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklığının 27 derece civarına düşmesi öngörülüyor. Bu, Sakarya'da yazın zaman zaman meydana gelen ani hava değişimlerinin bir örneği.

Sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek, hafif kıyafetler giymek de önerilir. 23 Temmuz'daki yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemli. Ani hava değişimlerine karşı önlem almak, sağlığı korumak için yaz aylarında gereklidir.