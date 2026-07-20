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Sakarya Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da hava durumu 20 Temmuz 2026 tarihinde sıcak ve güneşli bir tablo sergiliyor. Gündüz sıcaklık 33 dereceyi bulurken, gece ise 17 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değerleri 34 dereceye kadar yükselecek ve ardından 27 dereceye gerileyecek. Yazın tipik sıcaklıkları ve ani hava değişimleri dikkatle izlenmeli. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi ve hafif kıyafetler giymesi öneriliyor.

Sakarya Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 20 Temmuz 2026 Pazartesi. Sakarya'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 33 derece civarında. Gece ise sıcaklık 17 derece civarında olacak. Nem oranı düşük, rüzgar hafif. Sıcaklıklar, Sakarya'nın tipik Temmuz koşullarına uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 21 Temmuz Salı günü sıcaklık 34 derece civarında olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 33 derece civarında beklenecek. Bu sıcaklıklar, yaz aylarında alışık olunan seviyelerde.

23 Temmuz Perşembe günü hava koşullarında değişiklik olacak. O gün yer yer sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklığının 27 derece civarına düşmesi öngörülüyor. Bu, Sakarya'da yazın zaman zaman meydana gelen ani hava değişimlerinin bir örneği.

Sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek, hafif kıyafetler giymek de önerilir. 23 Temmuz'daki yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemli. Ani hava değişimlerine karşı önlem almak, sağlığı korumak için yaz aylarında gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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