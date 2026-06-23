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Sakarya Hava Durumu! 23 Haziran Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 23 Haziran 2026 Salı günü hava durumu oldukça güzel. Güneşli ve parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklık 12 ile 29 derece arasında değişecek, sabah serinliği ile gün ortasında artacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hafif rüzgarlı bir atmosfer mevcut. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Güneş ışınlarının etkisiyle birlikte güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin.

Sakarya Hava Durumu! 23 Haziran Salı Sakarya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 23 Haziran 2026 Salı günü, Sakarya'da hava durumu oldukça keyifli. Hava günü boyunca güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 12 ile 29 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava serin. Öğleye doğru sıcaklık artacak. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için güzel bir gün var.

Sakarya'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Sabah ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirmek isteyenler serin havanın tadını çıkarabilir. Öğle saatlerinde sıcaklık artacak. Hafif rüzgar sayesinde ortam daha rahat olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Haziran Çarşamba günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 15 ile 30 derece arasında değişecek. 25 Haziran Perşembe günü de hava benzer. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 14 ile 30 derece arasında olacak. 26 Haziran Cuma günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 14 ile 31 derece arasında seyredecek.

Güzel havaların tadını çıkarırken güneş ışınlarının etkisini unutmamalıyız. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmak faydalı. Şapka takmak ve bol su içmek de sağlığınızı korur. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacağından yanınıza ceket almanız iyi bir fikir.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Güzel havaların tadını çıkarırken temel önlemleri almayı unutmayın. Sağlığınızı korumak için dikkatli olmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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