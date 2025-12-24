HABER

Sakarya Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 24 Aralık 2025'te hava genellikle bulutlu, gündüz sıcaklık 14 derece, akşam 11 derece olacak. 25 Aralık'ta sıcaklık 11 dereceye düşecek, bulutlu hava devam edecek. 26 ve 27 Aralık'ta ise hafif yağmur ve yer yer sağanak bekleniyor. Nem oranı %93'e kadar yükselebilir. Hava koşullarına uygun giysiler seçmek, şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.

Devrim Karadağ

Bugün, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü Sakarya'da hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 11 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 12 derece, akşam 10 derece civarında olacak. Nem oranı %85 civarında. Rüzgar hızı doğu yönünden saatte 5 kilometre civarında esmesi tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:20, gün batımı saati ise 17:35 olarak hesaplanmıştır.

25 Aralık 2025 Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 derece civarındadır. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 7 derece, akşam 8 derece civarında olacak. Nem oranı %93 civarında. Rüzgar hızı güneybatı yönünden saatte 9 kilometre civarında esmesi tahmin edilmektedir.

26 Aralık 2025 Cuma günü hava hafif yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 6 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 5 derece, akşam 4 derece civarında olacak. Nem oranı %80 civarında. Rüzgar hızı kuzeydoğu yönünden saatte 7 kilometre civarında esmesi tahmin edilmektedir.

27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava yer yer sağanaklı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5 derece civarındadır. Akşam saatlerinde ise 3 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 3 derece, akşam 2 derece civarında olacak. Nem oranı %85 civarında. Rüzgar hızı güney yönünden saatte 10 kilometre civarında esmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek ve yağışlar artacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Islanmamak için yanınızda şemsiye bulundurmanızda yarar var. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmeyen bir mont veya yağmurluk giymek daha etkili olabilir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak gününüzü daha konforlu geçirebilirsiniz.

