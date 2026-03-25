Sakarya Hava Durumu! 25 Mart Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün 25 Mart 2026 Çarşamba. Sakarya'da hava durumu hafif yağan yağmurla serin. Gündüz sıcaklık 11 - 12 derece olacak. Gece ise 6 - 7 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı 10 - 15 kilometre arasında esecek. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde dışarıda olacaklar için soğuk bir hava demek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiyor. 26 Mart Perşembe günü sıcaklık 16 - 17 dereceye yükselecek. Daha sıcak bir hava bekleniyor. 27 Mart Cuma günü güneş bulutların arasından çıkacak. Bu gün sıcaklık 22 - 23 dereceye ulaşacak. 28 Mart Cumartesi günü ise yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 15 - 16 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde hava ısındıkça katları çıkararak rahatlamak iyi bir yöntemdir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmak şart. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde ise rüzgarı kesecek giysiler tercih edin. Bu, konforunuzu artıracaktır.

Sakarya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Plan yaparken güncel hava tahminlerini kontrol edin. Bu, hem sağlığınızı korur hem de dışarıda geçireceğiniz zamanı keyifli hale getirir.