Sakarya Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün 27 Temmuz 2026. Sakarya'da hava sıcaklığı gündüz 33 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 19 ile 20 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık 29 ile 30 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı %56 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 6 km/saat olacak ve kuzey yönünden esecek. Sakarya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

28 Temmuz 2026 Salı günü, gündüz hava sıcaklığı 33 derece civarına yükselebilir. Gece sıcaklığı 20 ile 22 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 31 derece civarında olacak. Hava güneşli kalacak. Rüzgar hızı 15 km/saat civarına ulaşacak. Yine kuzey yönünde esecek.

29 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava sıcaklığı gündüz 30 ile 31 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları 18 ile 19 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık 26 derece civarında kalacak. Hava genellikle güneşli olacak. Rüzgar hızı ise 26 km/saat olacak ve kuzeyden esecek.

30 Temmuz 2026 Perşembe günü hava sıcaklıkları gündüz 29 ile 30 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları yine 18 ile 19 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık 26 derece seviyesinde kalacak. Hava güneşli olacak. Rüzgar hızı 6 ile 7 km/saat civarında olacak. Kuzey yönünden esecek. Özellikle ilerleyen günlerde Sakarya'da hava sıcak ve güneşli devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecek olanlar dikkatli olmalı. Özellikle öğle saatlerinde bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak gerekir. Rüzgarın düşük olması, nemin daha yüksek hissedilmesine yol açabilir. Nemli ortamlardan kaçınmayı unutmamakta fayda var. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Sakarya'da hava durumu yine sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullara uygun önlemler almak önem taşımaktadır.