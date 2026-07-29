Sakarya Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Sakarya'da hava durumu açıktır. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz sıcaklıkları 29 - 30 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 16 - 19 derece seviyesine düşecek. Hava nem oranı %33 - %43 arasında değişkenlik gösterecek. Yağış olasılığı ise oldukça düşük. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı 7 - 9 km/saat civarında tahmin ediliyor.

30 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 28 - 29 derece civarında seyredecek. 31 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 29 - 30 derece arasında olacak. Bu günlerde hava genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Bugün Sakarya'da açık ve güneşli bir hava var. Dışarıda vakit geçirecekler için harika bir fırsat. Gündüz sıcaklıkları 29 - 30 dereceye ulaşacak. Bu nedenle, bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Rüzgar kuzeydoğudan hafif bir serinlik sağlayacak. Böylece dışarıda geçirilen zaman daha keyifli hale gelecek.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 28 - 30 derece arasında seyredecek. Açık hava etkinlikleri için uygun şartlar devam edecek. Ancak, yüksek sıcaklıklara dikkat etmek gerekiyor. Dışarıda zaman geçirilecekse, su tüketimine özen gösterilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak da şarttır. Bu önlemler ile keyifli bir yaz geçirilebilir.