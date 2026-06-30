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Sakarya Hava Durumu! 30 Haziran Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 30 Haziran 2026 Salı günü hava durumu, sıcak ve güneşli bir atmosfer sunacak. Gün içinde sıcaklık 33-34 derece arasında seyrederken, gece ise 19-20 dereceye düşecek. Yüksek nem oranı ve hafif kuzey rüzgarı, dışarıda vakit geçirenler için dikkat gerektiriyor. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 36-37 dereceye çıkacak. Bu nedenle, uygun koruyucu giysiler giyerek bol su tüketmek, sağlık için hayati önem taşıyor.

Sakarya Hava Durumu! 30 Haziran Salı Sakarya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Sakarya'da 30 Haziran 2026 Salı günü hava durumu, sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33-34 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 19-20 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Bu sıcak hava, dışarıda vakit geçirecekler için önemli bir etken oluşturacak.

Gelecek günlerde hava durumu, sıcaklıkların yüksek olacağını gösteriyor. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklığın 36-37 derece arasında olması bekleniyor. 2 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 33-34 derece seviyesine düşecek. Öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklar bunaltıcı olabilir.

Bu sıcak hava koşullarında, dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketmek, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Uygun koruyucu giysiler giymek de faydalıdır. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak önem taşır.

Sakarya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin gerekli önlemleri alması önemlidir. Sürekli hazır olmaları, sıcak hava koşullarına karşı koruyacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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