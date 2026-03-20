Sakarya merkezde yağmur, yaylada kar: Yüksek kesimler bayrama beyaz örtü ile girdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Sakarya genelinde soğuk hava dalgası etkisini gösterdi. Bayram sabahına yağmurla uyanan Sakaryalılar, yüksek kesimlerden gelen kar haberiyle sürpriz yaşadı. Yeşil alanların karla kaplanmasıyla ortaya çıkan manzarayı ilgiyle takip eden vatandaşlar, bayramın ilk gününde kıştan kalma görüntülere şahitlik etti.

Tekirdağ’dan bayram ziyareti için Hendek ilçesinin Dikmen Yaylası bölgesine gelen Ali İhsan, "Tekirdağ’dan geldik, orada böyle bir soğuk yok. Bayram sabahı böyle bir sürprizle karşılaştık. Güzel oldu, biz de bu manzarayı özlemişiz. Nasip oldu gördük" dedi.

Kaynak: İHA