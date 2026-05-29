HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sakarya’da otomobil, minibüs ve tır çarpıştı: 4’ü ağır 6 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde tır, otomobil ve yolcu minibüsünün karıştığı kazada 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Sakarya’da otomobil, minibüs ve tır çarpıştı: 4’ü ağır 6 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde tır, otomobil ve yolcu minibüsünün karıştığı kazada 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarılırken, 4’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, D-140 kara yolu Batakköy Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kara yolu üzerinde seyir halinde olan D.A. idaresindeki 34 GZG 750 plakalı otomobil, E.E. yönetimindeki 54 H 2250 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, trafik ışıklarında beklemekte olan 54 J 2148 plakalı minibüse çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü D.A. (41) ile aynı araçta bulunan N.A. (35), D.A. (11), Y.A. (8), Y.A. (2) ve minibüste yolcu olarak bulunan E.K. (53) isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ve SAKTİM ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

4 YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü D.A. ile N.A., Y.A. ve Y.A. isimli çocukların durumunun ağır olduğu öğrenildi. İlk müdahaleleri tamamlanan ağır yaralılar N.A. ve D.A., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza nedeniyle D-140 kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yol temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya’da otomobil, minibüs ve tır çarpıştı: 4’ü ağır 6 yaralı 1

Sakarya’da otomobil, minibüs ve tır çarpıştı: 4’ü ağır 6 yaralı 2

Sakarya’da otomobil, minibüs ve tır çarpıştı: 4’ü ağır 6 yaralı 3

Sakarya’da otomobil, minibüs ve tır çarpıştı: 4’ü ağır 6 yaralı 4

Sakarya’da otomobil, minibüs ve tır çarpıştı: 4’ü ağır 6 yaralı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmaris'te tur teknesi battı! Ekipler sevk edildiMarmaris'te tur teknesi battı! Ekipler sevk edildi
Hatay'da sel! TIR'lar heyelanda zarar gördüHatay'da sel! TIR'lar heyelanda zarar gördü

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.