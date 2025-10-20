‘Sakin Kent’ Akyaka, 2025 yılının en iyi turizm köyleri arasında

Muğla’nın ’Sakin Kent’ unvanlı Akyaka Mahallesi, doğal güzellikleri ve çevre dostu mimarisiyle dünyaya örnek oldu.

Beşinci kez gerçekleştirilen programda, 29 ülkeden 52 köy ödüle layık görüldü.

Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’dan gelen 270’in üzerinde başvuru arasından seçilen köyler; kültürel mirasın korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yerel kalkınmaya katkı gibi kriterler temel alınarak değerlendirildi.

Kazananlar, Çin’in Huzhou kentinde düzenlenen törenle açıklandı. Ayrıca 20 köy, gelecekte listeye girebilmek üzere ‘Yükseltme Programı’ kapsamına alındı. Türkiye’yi temsil eden köyler, ülkenin kültürel çeşitliliğini ve sürdürülebilir turizm vizyonunu bir kez daha uluslararası platforma taşıdı.

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi, çevre dostu mimarisi ve doğal dokusuyla Anadolu’nun sahip olduğu kültürel zenginliğin ve turizmde sürdürülebilir yaklaşımın güçlü birer temsilcisi olarak değerlendirildi.

Yeni listeyle birlikte, BM Turizm Örgütü’nün oluşturduğu ’En İyi Turizm Köyleri Ağına’ katılan köy sayısı 319’a ulaştı. Bu ağ, kırsal destinasyonlar arasında deneyim paylaşımını teşvik etmek, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir kalkınma alanında iş birliği sağlamak amacıyla oluşturuldu.

Akyaka’nın Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü tarafından en iyi turizm köyü unvanını elde etmesinden dolayı gurur ve memnuniyet duyduğunu belirten Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Akyaka’nın doğasını, mimarisini, kültürünü ve yaşam biçimini koruyarak kalkınmayı başarabilen, doğa ile insanın uyum içinde yaşadığı nadir yerleşimlerden olduğunu belirterek Bu ödül, Muğla’nın yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını; aynı zamanda kültür, doğa, ekoloji ve yerel değerler açısından da dünya çapında bir marka olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

Bu başarıyı, daha güçlü bir sürdürülebilir turizm vizyonunun başlangıcı olarak gördüğünü söyleyen Vali Dr. İdris Akbıyık, "Doğayı koruyarak kalkınmanın, yerel değerleri yaşatarak dünyaya açılmanın mümkün olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Bu başarının tüm ilçelerimize ilham kaynağı olması temennisiyle, Akyaka’nın bu noktaya gelmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza, yerel yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve en önemlisi misafirperver Akyakalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

