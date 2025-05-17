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Saklı hazine Sardes! Lidyalıların mucizesi Sardes gece müzeciliği kapsamına alınıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un başlattığı Gece Müzeciliği uygulamasını Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği bu uygulama kapsamında, Manisa’nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti de Gece Müzeciliği halkasına ekleniyor.

Saklı hazine Sardes! Lidyalıların mucizesi Sardes gece müzeciliği kapsamına alınıyor
Recep Demircan

Manisa’nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti de gece müzesi oluyor. Haziran ayı sonunda tamamen aydınlatılarak gece ziyaretine açılması planlanan projede altyapı çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Sardes’in ışıklandırılan bölümleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

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Sardes Antik Kenti’nin Önemi:

• Lidya Devleti’nin başkenti olan Sardes, 5000 yılı aşkın tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

• Tarihte ilk defa devlet güvencesinde para basılan yer olarak bilinir.

• Tarım, hayvancılık, ticaret ve altın madenciliği sayesinde dönemin en zengin kentlerinden biri olmuştur.

• Hristiyanlık tarihinde büyük önemi bulunan Yedi Kilise‘den biri bu kenttedir (Vahiy Kitabı’nda geçer).

• Antik kentte, dünyanın en görkemli İon düzeni tapınaklarından biri, anıtsal hamam-gymnasium kompleksi ve antik dünyanın en büyük havrası yer almaktadır.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi ve kültürel mirasın daha geniş kitlelere tanıtılması ve turizmin 12 aya yayılması hedefiyle Gece Müzeciliği projelerini aralıksız sürdürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Salihli Mehmet Nuri Ersoy müze
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