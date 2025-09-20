Salihli’de çalıntı motosiklet keşfedildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.

Motosiklet plakasızdı. Olay, Mersindere Mahallesi’nde gerçekleşti. Jandarma ekipleri devriye görevindeydi.

A.S. adlı kişi motosikleti kullanıyordu. Yapılan sorgulamada motosikletin plakasının 45 KA 8720 olduğu belirlendi.

Bu plaka ile motosikletin çalıntı kaydı 2020 yılından beri mevcuttu. Alaşehir Şehit Süleyman Avşar Polis Merkezi tarafından bu durum tespit edildi.

Motosiklet sahibi Vedat Ekiz’e teslim edildi. A.S. ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır